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Российские компании стали чаще уходить из небоскребов по одной причине

Российские компании стали чаще уходить из небоскребов по одной причине

Крупные российские компании в Москве стали чаще уходить из небоскребов из-за стресса сотрудников. Об этом сообщил управляющий партнер сети сервисных офисов Refoliо Андрей Новоселов в разговоре с «Газетой.

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