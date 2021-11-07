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Кремль не пpинимает пpизнание Минском Крыма. Это пpерогатива президента Белоруссии

Кремль не пpинимает пpизнание Минском Крыма. Это пpерогатива президента Белоруссии

В День народного единства 4 ноября 2021 года свершилось очень важное событие. Декрет о создании Союзного государства, к которому Россия и Белоруссия шли 25 лет, наконец-то был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

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