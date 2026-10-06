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Алексей Миранчук: «Сервис в США уступает Москве во всех отношениях. Мишленовский ресторан в Европе и Москве – всегда качество. В США ковер непонятный, запах дурацкий, прокурено»

Полузащитник « Атланты » Алексей Миранчук сравнил качество сервиса в США и Москве. – Ты два года в США.

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