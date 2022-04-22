Глава СОМБ разоблачил французские фейки о гибели переводчика в ЦАР

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев Москва, 22 апреля. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал западную дезинформационную кампанию, направленную на очернение репутации российских инструкторов, которые работают в ЦАР.