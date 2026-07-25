Губернатор Хоценко сообщил о беспилотной опасности в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко предупредил о беспилотной опасности в регионе. «Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность», — написал он в своём Telegram-канале.
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