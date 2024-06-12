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Квентин Тарантино вместе с Джеем Гленни работают над книгами о съёмках “Одн...

Квентин Тарантино вместе с Джеем Гленни работают над книгами о съёмках “Одн...

Квентин Тарантино вместе с Джеем Гленни работают над книгами о съёмках “Однажды в Голливуде” и “Бесславных ублюдков”Deadline сообщает, что Квентин Тарантино объединился с Джеем Гленни для написания двух книг, в которых будет рассказано о создании “Однажды в Голливуде” и “Бесславные ублюдки”.

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