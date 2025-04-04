Ящерицы на Южном Урале открыли пляжный сезон раньше обычного

Ящерицы в горах Челябинской области вышли на солнце. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», его сотрудники застали живородящую ящерицу на одной из опушек горного хребта за одним из ее весенних дел – она грелась в лучах неяркого солнца.