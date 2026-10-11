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Газета.ру

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SHOT: семья из России отравилась на отдыхе в четырехзвездочном отеле в Хургаде

SHOT: семья из России отравилась на отдыхе в четырехзвездочном отеле в Хургаде

Семья из России отравилась во время отдыха в египетской Хургаде, пишет SHOT. Супруги отдыхали в четырехзвездочном отеле Albatros Neverland Alf Leila Wa Leila.

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