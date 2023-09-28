Жительница крымской столицы в соцсетях пожаловалась на слишком низко установленный дорожный знак на улице Зенитной в районе дома номер 58.
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Жительница крымской столицы в соцсетях пожаловалась на слишком низко установленный дорожный знак на улице Зенитной в районе дома номер 58.
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