Рособоронэкспорт сообщил о готовности поставлять Су-57Э дружеским странам

Россия готова осуществлять поставки самолета-истребителя Су-57Э в дружественные страны. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев, передает ТАСС.
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