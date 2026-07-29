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Рособоронэкспорт сообщил о готовности поставлять Су-57Э дружеским странам

Рособоронэкспорт сообщил о готовности поставлять Су-57Э дружеским странам

Россия готова осуществлять поставки самолета-истребителя Су-57Э в дружественные страны. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев, передает ТАСС.

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