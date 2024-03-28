Корнелиу Попович: "Введение списка наказаний в Кодекс об образовании принесет как пользу, так и значительные риски"

Бывший министр образования Корнелиу Попович дал комментарий Noi.md, в котором высказал свое мнение по поводу предложений о внесении изменений в Кодекс об образовании, касающихся введения системы поощрений и наказаний для учащихся.
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