Аналитик Петроневич: инфляция в России составит 5-5,5% по итогам 2024 года

Инфляция в России составит 5-5,5% по итогам следующего года. Такой прогноз "Газете.Ru" дал руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.
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