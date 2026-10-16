NCIS: New York's tech specialist Sean Sullivan may look familiar. The actor who plays him is best known for a role in a hit teen drama on Netflix.
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