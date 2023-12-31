Новогодние приколы, пожелания, которые будут актуальны 1 января 2024 года Даниил Архаров Год 2023 оказался для некоторых людей трудным, новости не всегда радовали, и после продолжительного социального дистанцирования многие скучают по друзьям и семье.
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