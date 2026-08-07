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ДумаТВ

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Пашинян: Армения осознает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

Пашинян: Армения осознает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

Власти Армении признали, что совмещать членство в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. При этом Ереван продолжает курс на европейскую интеграцию, одновременно заявляя о важности сотрудничества с партнерами по ЕАЭС.

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Комментарии
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А
Александр
сейчас еврогеи отфлебустьерят армяшек и хохлопрунделей, и дальше пойдут в азию.
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1 м.