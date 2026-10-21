В зоне СВО на Днепропетровском направлении расчёты самоходок "Гиацинт" группировки "Центр" точным огнём поразили пункты управления вражеских БПЛА с расстояния более 24 километров.
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