МТС обеспечила связью "четвертого поколения" село Галенки

Компания МТС в Октябрьском районе Приморья. Новая базовая станция покрывает связью стандарта LTE жилые дома и социальные учреждения "космической столицы" Приморья — здесь расположен Восточный центр дальней космической связи.
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