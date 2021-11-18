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МТС обеспечила связью "четвертого поколения" село Галенки

МТС обеспечила связью "четвертого поколения" село Галенки

Компания МТС в Октябрьском районе Приморья. Новая базовая станция покрывает связью стандарта LTE жилые дома и социальные учреждения "космической столицы" Приморья — здесь расположен Восточный центр дальней космической связи.

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