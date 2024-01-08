Глава ЛНР Пасечник: Над городом Рубежное произошел нештатный сход авиабомбы

В городе Рубежном произошло ЧП, связанное со сходом боеприпаса "ФАБ-250".В ходе выполнения боевой задачи самолетом ВКС России произошел внештатный сход авиабомбы "ФАБ-250" над городом Рубежное в Луганской Народной Республике.
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