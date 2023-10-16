Огненное ДТП со стоящим автомобилем

Дептранс опубликовал новое видео из рубрики "чем заканчивается стоянка на оживлённом шоссе". 14 октября в Москве на проспекте Мира в районе дома №104 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся.
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