Глава Крыма рассказал о том, как строится линия обороны полуострова

В Крыму в настоящее время продолжается строительство оборонительной линии. Об этом рассказал глава администрации региона Сергей Аксенов в беседе с РИА Новости.
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