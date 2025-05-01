Мошенник обманул робота - и угодил на скамью подсудимых

Тверской райсуд Москвы приговорил к условному сроку россиянина, который вместе с соучастником манипулировал ценами на иностранные ценные бумаги, обманывая торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp.
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