Появились новые подробности в деле экс-директора филармонии во Владивостоке

Директор Приморской краевой филармонии Виктория Кочеткова дала показания по делу Анны Алеко, обвиняемой в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ИА «Золотой мост».
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