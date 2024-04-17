Директор МФЦ Нижегородской области Светлана Мусарская ответит на вопросы жителей в прямом эфире

18 апреля 2024 года в 10.30 Центр управления регионом проведет прямой эфир с директором Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светланой Мусарской.
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