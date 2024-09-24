Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Ежедневный любовный гороскоп за 27 сентября 2024 года

Сегодня не стоит вмешиваться в чужие отношения. У вас с вашим любимым человеком и на двоих проблем хватает, где уж вам время найти чужие проблемы руками разводить? А такое желание у вас сегодня будет, в этом можете не сомневаться.
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