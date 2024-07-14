Российские военные поразили ж/д эшелон ВСУ на станции разгрузки

Страна и люди

Российские военнослужащие нанесли поражение железнодорожному эшелону с боевиками и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, под удар также попали боевые позиции ЗРК «IRIS-T» немецкого производства и дивизиона ЗРК «Печора».