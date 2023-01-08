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СК по Забайкальскому краю: предполагаемым убийцей пожилой семейной пары оказался их приглашенный гость

Следователи поселка Дарасун в Забайкалье задержали 42-летнего предполагаемого убийцу, который пришел в гости к пожилой супружеской паре.

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