Американский эксперт Делвин считает, что Зеленский потерял власть над Украиной

Американский обозреватель из American Conservative Брэдли Делвин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над страной из-за автономной работы Главного управления разведки (ГУР).
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