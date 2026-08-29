Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла раскритиковал Владимира Зеленского и военную помощь, которую Берлин оказывает Киеву, а также назвал его «одним из самых коррумпированных» лидеров.
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