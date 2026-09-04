Кобяков: Россия в условиях войны с Западом сталкивается с оттоком капитала

Россия в условиях санкционного противостояния с Западом сталкивается с оттоком капитала. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция велась на сайте форума.
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