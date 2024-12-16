Володин призвал регионы реализовывать полномочия по регулированию миграции

Более активно использовать свои полномочия в сфере регулирования миграции должны региональные власти субъектов Российской федерации, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 16 декабря на встрече с руководителями региональных законодательных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии