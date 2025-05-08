И вновь про нищих россиян

Александр Шентябин

Дааа ужжж, нищета в России зашкаливает! Поэтому в аэропортах не протолкнуться от улетающих на отдых в дальнее заграничье, за 90 суток купить билет по России на южное направление для летнего отдыха - еще тот экстрим (сам столкнулся с такой историей и знаю по работе не одного такого...). Чтобы пройти к дому надо преодолеть стоянку авто в два ряда. Причем отечественные марки встречаются крайне редко. В подъездах висят объявления от желающих снять жилье, но недолго (1-2 дня) и меняются на новых граждан. От недоедания сограждане имеют в большинстве своем такие масс-габаритные размеры, что вдвоем в общественном транспорте сидеть некомфортно. Особенно бросаются в глаза нищие пенсионеры, занимающие сразу два места на сидениях (для себя и сумяки со жратвой). Я только радуюсь их нищете и бедности, в том числе на парковках торговых центров, загружающие багажники своих иномарок едой почти под завязку. И раздражают молодые нытики, нигде ни дня не проработавшие, которым родственники-пенсионеры не додают средств для их безбедного прожигания жизни! 😡