New York Rediscovers Nuclear Power, With Plenty Of Political Fine Print Five years after Indian Point’s last reactor shut down, Albany rediscovered the appeal of electricity that runs around the clock without burning fossil fuels.
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