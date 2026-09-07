Zero Hedge
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Zero Hedge

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New York Rediscovers Nuclear Power, With Plenty Of Political Fine Print

New York Rediscovers Nuclear Power, With Plenty Of Political Fine Print

New York Rediscovers Nuclear Power, With Plenty Of Political Fine Print Five years after Indian Point’s last reactor shut down, Albany rediscovered the appeal of electricity that runs around the clock without burning fossil fuels.

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