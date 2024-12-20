Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    Сквер  примирения ???   Интересно  знать   кого  с  кем ?В Астраханской об...
  • Arnold Резников
    Господи, когда же научимся грамотно писать хотя бы в заголовках, не говоря уж о текстах!Огромный триколор...
  • Виктор Тимошевский
    Беспилотник самолетного типа это практически легкомоторный самолет(учитывая расстояние). Такую то цель неужели сложно...Беспилотник ВСУ в...

Дорожники выплатили астраханке на «Мерседесе» 400 тыс. рублей компенсации за ДТП

Дорожники выплатили астраханке на «Мерседесе» 400 тыс. рублей компенсации за ДТП

Женщина угодила на своей иномарке в яму, когда ехала по дороге Р-22 «Каспий». В производстве астраханских судебных приставов находилось необычное дело - дорожное предприятие задолжало порядка 400 000 рублей в виде материального ущерба местной владелице авто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх