Дорожники выплатили астраханке на «Мерседесе» 400 тыс. рублей компенсации за ДТП

Женщина угодила на своей иномарке в яму, когда ехала по дороге Р-22 «Каспий». В производстве астраханских судебных приставов находилось необычное дело - дорожное предприятие задолжало порядка 400 000 рублей в виде материального ущерба местной владелице авто.