Неспешный разговор

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Разработка российской космической электроники идёт полным ходом!

Разработка российской космической электроники идёт полным ходом!

По актуальной сегодня космической теме замолвлю пару слов. В настоящее время строительство российских космических аппаратов осложняется отсутствием отечественной компонентной базы космического класса, которая была бы устойчива к радиации, перепадам температур и т.

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