Полиция в Узбекистане пригрозила штрафами родителям детей-квадроберов

Родителям несовершеннолетних, увлекающихся субкультурой квадробинга, в Узбекистане могут назначить штраф на сумму до 1,875 миллиона сумов (порядка 150 долларов), их действия будут расцениваться как неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сообщили в узбекистанском МВД.