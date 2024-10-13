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Полиция в Узбекистане пригрозила штрафами родителям детей-квадроберов

Полиция в Узбекистане пригрозила штрафами родителям детей-квадроберов

Родителям несовершеннолетних, увлекающихся субкультурой квадробинга, в Узбекистане могут назначить штраф на сумму до 1,875 миллиона сумов (порядка 150 долларов), их действия будут расцениваться как неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сообщили в узбекистанском МВД.

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