Дожили? Галкин указал Пугачевой на ее место: «Так может вести себя только тот, кто из грязи в князи»

В список все тех, кто выступает против Аллы Борисовны, добавился еще один человек. Актер Борис Галкин, любимый народом и коллегами, не стал терпеть своенравное поведение певицы и решил выдвинуть свою версию, согласно которой можно объяснить, почему она ведет себя подобным образом.