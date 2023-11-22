В Петербурге резко вырос спрос на психологов

В Петербурге резко возрос спрос на психологов. С начала 2023 года в целом в РФ за 2023 год потребность в психологах выросла на 43%, при этом количество вакансий для данных специалистов в городе на Неве увеличилось на 52%, а спрос на корпоративных психологов подскочил на 93%, следует из отчета аналитиков сервиса по поиску работы HeadHunter.