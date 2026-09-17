В Выборгском районе загорелись два авто после сильного удара

У дома на Институтском проспекте вспыхнули два автомобиля. Причиной могло стать ДТП, так как очевидцы слышали сильный удар перед пожаром.
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