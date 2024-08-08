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Царьград

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Лесопарковый маньяк из Челябинска открыл тайну, отсидев срок

Лесопарковый маньяк из Челябинска открыл тайну, отсидев срок

Алексей Корочкин вышел из тюрьмы через 20 лет и пообщался с журналистами.Лесопарковый маньяк из Челябинска отсидел 20 лет за серию убийств и изнасилований.

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