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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антонелли и Лоусон не попали в топ-15 в первой квалификации за «Мерседес» и «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал 16-е время по итогам квалификации к Гран-при Австралии и не пробился во второй сегмент.

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