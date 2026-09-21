📹⚡️Турецкая компания ASELSAN провела комплексные испытания трёх бортовых систем радиоэлектронной борьбы и наблюдения, функционирующих совместно на разведывательно-ударном беспилотном летательном аппарате Bayraktar TB2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым