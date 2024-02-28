Минобороны Польши намерено заменить БРДМ-2 разведывательной бронемашиной Kleszcz

На 28 февраля запланировано подписание рамочного соглашения Минобороны Польши с местной компанией AMZ-Kutno, предусматривающего подготовку к приобретению «легких бронетранспортеров-разведчиков» (сокращенно LOTR), получивших наименование Kleszcz («Клещ»).
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