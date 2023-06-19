Вкусно до мурашек! Друзья научили готовить вкуснейшие перцы «по-армянски», оторваться невозможно

Ну очень вкусные перцы получаются! Спасибо друзьям, научили готовить такие вкуснейшие перцы «по-армянски», начинаешь есть и оторваться невозможно, жена когда первый раз попробовала даже сказала: - Вкусно, до мурашек! Готовить такие перцы совсем не сложно, можно подавать к мясу, к любым гарниром идеально, или просто как закуску на стол подать, на любой случай! Для приготовления перцев «по-армянски» я беру сладкий перец 7-10 штук, хорошо промываю их, обсушиваю бумажным полотенцем, чтобы не было на них капель, иначе при обжаривании масло будет сильно брызгать.