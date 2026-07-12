Названы причина и обстоятельства смерти сенатора Линдси Грэма

Стали известны подробности смерти 71-летнего американского сенатора Линдси Грэма*.По сообщению телеканала NBC News, накануне вечером медицинские работники прибыли в дом политика на Капитолийском холме по вызову об остановке сердца.
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