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Аргументы и Факты

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Названы причина и обстоятельства смерти сенатора Линдси Грэма

Стали известны подробности смерти 71-летнего американского сенатора Линдси Грэма*.По сообщению телеканала NBC News, накануне вечером медицинские работники прибыли в дом политика на Капитолийском холме по вызову об остановке сердца.

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