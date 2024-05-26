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Новый виток эскалации: чем Россия ответит на очередные угрозы Запада

Новый виток эскалации: чем Россия ответит на очередные угрозы Запада

REUTERS/Piroschka van de Wouw В конгрессе США глава комитета по иностранным делам Маккол продемонстрировал госсекретарю Блинкену карту, на которой, по сути, обозначены цели на территории России, включая крупные города и конкретные военные объекты.

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