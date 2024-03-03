Помогите немедленно! На Украине начали выдвигать требования своим спонсорам

В Киеве устали ждать помощи от Запада и начали открыто выдвигать ему требования. В статье для The National Interest украинцы не просто журят своих спонсоров, но буквально запугивают европейцев, чтобы те увеличили военные расходы и оказали ВСУ немедленную поддержку.