Военные Северного флота провели учения по освобождению морского порта в Арктике

Скриншот видео Военные моряки и морпехи из состава отряда боевых кораблей Северного флота, который выполняет задачи арктического похода, отработали действия по освобождению Дудинского морского порта, который был "захвачен" разведгруппой диверсантов условного противника.
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