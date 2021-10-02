Страна и люди

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Подготовка к масштабному конфликту между США и Китаем в рамках AUKUS. Авиабаза Тиндал в фокусе

Подготовка к масштабному конфликту между США и Китаем в рамках AUKUS. Авиабаза Тиндал в фокусе

Бесспорно, регулярно осуществляемые экипажами дальних противолодочных самолётов P-8A Poseidon ВМС США и разведывательных самолётов RC-135V/W Block 8 Rivet Joint оптико-электронный мониторинг фортификационных работ инженерных подразделений НОАК на островах спорного архипелага Спратли, а также радиотехническая разведка РЛС обнаружения и наведения зенитно-ракетных средств Войск ПВО КНР (с непосредственной идентификацией типов ЗРК и частотных режимов работы их РЛС наведения) отчетливо проиллюстрировали реализацию двух ключевых задач, сформулированных глубоко в кулуарах оборонного ведомства США.

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