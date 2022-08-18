Своей кровью пожертвовали транспортные полицейские Уссурийска

Транспортная полиция Уссурийска присоединилась к всероссийской акции "Культура — донорству". Свою кровь сдали как почетные доноры, так и новички, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам Уссурийского ЛО МВД России на транспорте.
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