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Своей кровью пожертвовали транспортные полицейские Уссурийска

Своей кровью пожертвовали транспортные полицейские Уссурийска

Транспортная полиция Уссурийска присоединилась к всероссийской акции "Культура — донорству". Свою кровь сдали как почетные доноры, так и новички, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам Уссурийского ЛО МВД России на транспорте.

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