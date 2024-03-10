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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о шоу-турнире: «Приглашение Безрукова в жюри говорит о силе нашего спорта. Замечания в адрес Алиева? Каждое мнение члена жюри имеет под собой основу»

9 марта народный артист России стал одним из судей на соревнованиях шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

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